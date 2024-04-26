Татьяна Тарасова озвучила поздравления Валиевой с днём рождения: "Это очень интересный опыт"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отправила свои поздравления в честь 18-летия российской фигуристке Камиле Валиевой.
В своих поздравлениях Тарасова выразила пожелания Камиле здоровья и счастливой долгой жизни.
Тренер также упомянула интересный опыт, который Валиева приобретает, работая в телевидении, и пожелала ей успехов и дальнейшего развития в этой деятельности.
"Я желаю Камиле в-первую очередь, конечно же, здоровья и долгих лет жизни. Она сейчас себя пробует на телевидении, это очень интересный опыт. Желаю ей дальше развиваться и удачи", — сказала Тарасова, слова которой приводит Metaratings. ru.
Ранее Камила Валиева опубликовала короткое видео в своем Telegram-канале, чтобы отметить свой день рождения и поделиться этим моментом со своими подписчиками.
На январском заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация будет действовать с 25 декабря 2021 года, и все ее результаты, начиная с этой даты, будут аннулированы.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".