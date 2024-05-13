Туры "Все Включено" в Абхазии: почему россияне выбирают и где места уже распроданы

В Абхазии начался дефицит мест для туристов

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России все большую популярность набирают туры по системе "все включено". Такие программы доступны и в Абхазии, но там уже возникает проблема нехватки мест для размещения туристов. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что все номера в некоторых отелях уже забронированы.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

"В Абхазии отели, предлагающие питание по системе 'все включено', насчитываются всего около десяти, а предоставляющие 'полный пансион' - около 40-45. В большинстве из этих мест питание организовано по типу 'шведский стол', но с некоторыми отличиями от классического all inclusive", — сообщает АТОР.

В дополнение, алкогольные напитки в таких отелях предоставляются за дополнительную плату. Согласно данным FUN&SUN, лидером по соотношению "цена-качество" среди абхазских отелей с "полным пансионом" является пансионат в Пицунде.

Отели сталкиваются с дефицитом свободных мест, особенно остро проблема проявится в июле и августе. В эти месяцы ожидается, что загрузка популярных объектов достигнет 70-80 %. Некоторые отели уже сообщили о полной распродаже номеров на определенные даты, по данным "Турпром".

Также в АТОР напоминают, что с начала лета в Грузии изменятся правила въезда: на всё время пребывания в стране будет необходима медицинская страховка. О нововведении сообщили через телеграм-канал ассоциации.