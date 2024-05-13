Учёные из Англии выяснили, что если регулярно смотреть на красный свет, то можно улучшить зрение

Учёные из Англии выяснили, что красный цвет благотворно влияет на зрение

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона выяснили, что воздействие красного света может помочь улучшить зрение.

Фото: flickr.com by Шейла Санд is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследователи обнаружили, что если регулярно смотреть на глубокий красный свет, длина волны которого равна 670 нанометров, то можно добиться улучшения зрения. Подобную "процедуру" нужно проводить утром 1 раз в неделю в течение 3 минут.

Учёные выяснили, что красный свет оказывает положительное влияние на митохондрии фоторецепторных клеток. По словам исследователей, эффект от этой "процедуры” сохраняется всего неделю, поэтому её советуют проводить на регулярной основе.