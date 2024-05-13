Учёные из Англии выяснили, что если регулярно смотреть на красный свет, то можно улучшить зрение

Учёные из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона выяснили, что воздействие красного света может помочь улучшить зрение.
Исследователи обнаружили, что если регулярно смотреть на глубокий красный свет, длина волны которого равна 670 нанометров, то можно добиться улучшения зрения. Подобную "процедуру" нужно проводить утром 1 раз в неделю в течение 3 минут.
Учёные выяснили, что красный свет оказывает положительное влияние на митохондрии фоторецепторных клеток. По словам исследователей, эффект от этой "процедуры” сохраняется всего неделю, поэтому её советуют проводить на регулярной основе.
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