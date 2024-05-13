Освежающий мятный напиток с манго, апельсиновым соком, йогуртом и кардамоном: попробуйте этот вкусный смузи
Готовим освежающий мятный напиток с манго
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Вам понадобится не так уж и много ингредиентов, чтобы приготовить этот вкусный и ароматный напиток. Этот коктейль можно приготовить дома, не прилагая особых усилий.
Фото: commons.wikimedia.org by ɡreatɡannu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 2 средних манго
- 2 чашки кубиков льда
- 2 стакана йогурта (творога)
- 1/2 стакана холодного молока
- 4 веточки листьев мяты
- 1 чайная ложка мёда
- 1/4 стакана апельсинового сока
- 1/2 чайной ложки зелёного кардамона
Приготовление
- Вымойте манго и листья мяты в холодной проточной воде. Очистите манго и нарежьте ломтиками.
- Затем добавьте нарезанное манго в чашу блендера вместе с йогуртом, молоком, кардамоном, апельсиновым соком, мёдом и кубиками льда. Хорошо перемешайте до однородного состояния.
- Перелейте напиток в стаканы и украсьте листиками мяты. Вы можете добавить немного сахара или мёда. Чтобы подчеркнуть вкус, подавайте напиток с кусочками манго и изюмом.
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