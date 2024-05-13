Освежающий мятный напиток с манго, апельсиновым соком, йогуртом и кардамоном: попробуйте этот вкусный смузи

Готовим освежающий мятный напиток с манго

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Вам понадобится не так уж и много ингредиентов, чтобы приготовить этот вкусный и ароматный напиток. Этот коктейль можно приготовить дома, не прилагая особых усилий.

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Ингредиенты

2 средних манго

2 чашки кубиков льда

2 стакана йогурта (творога)

1/2 стакана холодного молока

4 веточки листьев мяты

1 чайная ложка мёда

1/4 стакана апельсинового сока

1/2 чайной ложки зелёного кардамона

Приготовление

Вымойте манго и листья мяты в холодной проточной воде. Очистите манго и нарежьте ломтиками. Затем добавьте нарезанное манго в чашу блендера вместе с йогуртом, молоком, кардамоном, апельсиновым соком, мёдом и кубиками льда. Хорошо перемешайте до однородного состояния. Перелейте напиток в стаканы и украсьте листиками мяты. Вы можете добавить немного сахара или мёда. Чтобы подчеркнуть вкус, подавайте напиток с кусочками манго и изюмом.