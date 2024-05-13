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Освежающий мятный напиток с манго, апельсиновым соком, йогуртом и кардамоном: попробуйте этот вкусный смузи

Готовим освежающий мятный напиток с манго

1:04
Еда

Вам понадобится не так уж и много ингредиентов, чтобы приготовить этот вкусный и ароматный напиток. Этот коктейль можно приготовить дома, не прилагая особых усилий. 

Готовим освежающий мятный напиток с манго
Фото: commons.wikimedia.org by ɡreatɡannu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 2 средних манго
  • 2 чашки кубиков льда
  • 2 стакана йогурта (творога)
  • 1/2 стакана холодного молока
  • 4 веточки листьев мяты
  • 1 чайная ложка мёда
  • 1/4 стакана апельсинового сока
  • 1/2 чайной ложки зелёного кардамона

Приготовление

  1. Вымойте манго и листья мяты в холодной проточной воде. Очистите манго и нарежьте ломтиками.
  2. Затем добавьте нарезанное манго в чашу блендера вместе с йогуртом, молоком, кардамоном, апельсиновым соком, мёдом и кубиками льда. Хорошо перемешайте до однородного состояния.
  3. Перелейте напиток в стаканы и украсьте листиками мяты. Вы можете добавить немного сахара или мёда. Чтобы подчеркнуть вкус, подавайте напиток с кусочками манго и изюмом.
Настоящий манговый смузи из Таиланда
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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