Уральская авиакомпания хочет отсудить у закрытого аэропорта Симферополя 25 млн рублей

Уральский авиаперевозчик требует у аэропорта Симферополя 25 млн рублей

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Одна из крупных российских авиакомпаний, основанная на Урале, подала судебный иск к аэропорту Симферополя на 25,5 миллионов рублей. Об этом сообщает "Комсомольская правда-Крым" со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Крыма.

Фото: Официальный сайт Международного аэропорта Симферополь

Суть иска не раскрывается. Известно лишь, что в качестве третьего лица в деле указана одна из страховых компаний.

Первое заседание пройдёт 19 июня в онлайн-режиме.

Напомним, что в настоящее время аэропорт имени И. К. Айвазовского, расположенный в столице республики, закрыт.

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