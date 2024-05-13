Уральская авиакомпания хочет отсудить у закрытого аэропорта Симферополя 25 млн рублей

Одна из крупных российских авиакомпаний, основанная на Урале, подала судебный иск к аэропорту Симферополя на 25,5 миллионов рублей. Об этом сообщает "Комсомольская правда-Крым" со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Крыма.
Суть иска не раскрывается. Известно лишь, что в качестве третьего лица в деле указана одна из страховых компаний.
Первое заседание пройдёт 19 июня в онлайн-режиме.
Напомним, что в настоящее время аэропорт имени И. К. Айвазовского, расположенный в столице республики, закрыт.
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