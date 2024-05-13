Не игнорируйте эту деталь в авто: она может обойтись вам в копеечку

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Зачем регулярно менять топливный фильтр: ключевые рекомендации экспертов

0:46
Авто

Топливный фильтр выполняет критически важную роль в автомобиле, очищая топливную систему от грязи и примесей, что предотвращает повреждение двигателя и других компонентов.

Зачем регулярно менять топливный фильтр: ключевые рекомендации экспертов
Фото: flickr.com by loubeat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Регулярная замена фильтра обеспечивает эффективность работы двигателя, способствует лучшему сгоранию топлива и продлевает срок службы топливной системы. Игнорирование замены может привести к уменьшению производительности автомобиля, повреждению инжектора, топливного насоса и даже катализатора, что потребует дорогостоящего ремонта.

Рекомендуется менять топливный фильтр каждые 20 000 — 40 000 километров, однако при использовании низкокачественного топлива этот интервал может требовать сокращения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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