Не игнорируйте эту деталь в авто: она может обойтись вам в копеечку

Зачем регулярно менять топливный фильтр: ключевые рекомендации экспертов

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Топливный фильтр выполняет критически важную роль в автомобиле, очищая топливную систему от грязи и примесей, что предотвращает повреждение двигателя и других компонентов.

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Регулярная замена фильтра обеспечивает эффективность работы двигателя, способствует лучшему сгоранию топлива и продлевает срок службы топливной системы. Игнорирование замены может привести к уменьшению производительности автомобиля, повреждению инжектора, топливного насоса и даже катализатора, что потребует дорогостоящего ремонта.

Рекомендуется менять топливный фильтр каждые 20 000 — 40 000 километров, однако при использовании низкокачественного топлива этот интервал может требовать сокращения.