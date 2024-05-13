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Юрист разъяснил, за какую перестановку в собственной квартире могут ощутимо оштрафовать

Штраф за самовольную перестановку сантехники — от 1500 до 30 тысяч ₽

1:23
Недвижимость

Самовольная перестановка сантехники и газового оборудования недопустима, напомнил юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Василий Данилов. Он разъяснил агентству "Прайм" санкции за нарушение этого запрета.

Штраф за самовольную перестановку сантехники — от 1500 до 30 тысяч ₽
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Газовые плиты, стиральные машины, раковины для мытья посуды не могут быть переставлены без разрешения коммунальщиков, уточнил эксперт.

Причём это разрешение может базироваться на мнении всего лишь одного чиновника. "Ведь она несет угрозу затоплений, засоров, обрушений стен, полов и потолков другим жителям дома или просто тем, что оборудование не вписывается в общий интерьер", — пояснил Данилов.

Если представители УК заметят неразрешённую перестановку, они должны сообщить об этом в городскую жилищную инспекцию.

"А её представители вправе наложить штраф и предписать устранение нарушения, то есть обязать граждан привести кухню в соответствие с планом, указанным в техпаспорте квартиры", — предупредил специалист.

Если такое переустройство будет квалифицировано как порча жилого помещения, то, согласно КоАП РФ, это повлечёт штраф:

  • для граждан — от 1000 до 1500 рублей,
  • для должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей,
  • для юрлиц — от 20 до 30 тысяч рублей.
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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