Четыре причины не отключать геолокацию на Android-смартфоне

AndroidInsider.ru: отключение геолокации не способствует экономии батареи

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Интернет полон советов отключить геолокацию на смартфоне: мол, и заряд батареи сэкономите, и от "большого брата" спрячетесь. Сайт AndroidInsider.ru опроверг эти аргументы.

Фото: Pexels by Ingo Joseph is licensed under public domain

Издание привело три причины, по которым, как утверждается, "глупо отключать геолокацию на Android".

Экономия энергии

Геолокация тратит заряд батареи только в тот момент, когда приложение обращается к спутникам за информацией о местонахождении. В остальное время расход энергии на эти цели минимален. Если очень хотите продлить время работы вашего гаджета, запретите соответствующим программам доступ к геоданным.

Слежка

Попытки отключить геолокацию, чтобы предотвратить слежку, совершенно бессмысленны. Спецслужбы и так могут в любой момент узнать о вашем местонахождении — по данным биллинга сотовой связи, Wi-Fi точке или BlueTooth-подключению.

Кроме того, для особо мнительных начиная с 12-го Андроида появился индикатор в строке состояния: когда ваш телефон за вами "следит", там загорается зелёная точка.

Всплывающие уведомления

Если отключить геолокацию, те приложения, которые её использовали, замучают вас всплывающими уведомлениями. Придётся то и дело давать и м разовые разрешения либо мириться с ограничением функционала.

Поиск устройства

Наконец, если вы потеряете смартфон с выключенной геолокацией, то уже не сможете его найти с помощью стандартной функции Google Find My Device.