Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники вторгались в квартиры московских пенсионеров под видом ремонтников
Почему стоит установить автополив в саду
Что грозит водителю за игнорирование требования ГИБДД остановиться
Президент РПЛ хочет, чтобы тренер руководил максимум двумя командами за сезон
Эксперты: для предупреждения рака кожи следует использовать солнцезащитный крем
Китай работает над инновационными субмаринами с лазерными двигателями
Восемь вещей, которые любят все кошки
Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет в конце 2024 года
Почему стоит посадить горечавку
Три причины, почему ваша косметика не дает ожидаемых результатов

Почему эффективность вашей косметики уменьшилась: три скрытых причины

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины, обнаруживая неудовлетворительные результаты от использования дорогих косметических средств, винят в этом сами продукты. Однако причины могут быть совершенно иные. Вот самые неочевидные.

Почему эффективность вашей косметики уменьшилась: три скрытых причины
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.
  1. Недостаточное проведение пилинга. Нормальное обновление клеток кожи происходит каждые 28 дней, но с возрастом этот процесс замедляется. Регулярный пилинг помогает избавиться от омертвевших клеток, что позволяет косметике проникнуть глубже и эффективнее действовать. Отсутствие пилинга может привести к тому, что активные компоненты косметики не достигнут цели из-за брони из омертвевших клеток.
  2. Неподходящий выбор косметики. Поддавшись модным трендам, многие покупают косметику, не учитывая свой тип кожи или конкретные проблемы. Подбор средства должен основываться на типе кожи и ее потребностях, а не на красивой упаковке. Например, компоненты, подходящие для сухой кожи, могут вызвать проблемы у жирной кожи.
  3. Продолжительное использование косметики. Некоторые средства имеют направленное действие и достигают максимального эффекта через определенное время. Продолжительное использование после достижения желаемого результата может быть бесполезным и даже привести к привыканию. Рекомендуется использовать косметику с перерывами для поддержания эффективности.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Без выкорчёвывания: вот какой метод поможет удалить пень с участка
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
Весь авдеевский участок ВСУ потеряли за месяц, освобождена Кисловка Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет в конце 2024 года
Почему стоит посадить горечавку
Киркоров поделился планами на свой день рождения
Почему эффективность вашей косметики уменьшилась: три скрытых причины
Основные преимущества лаврового листа
Почему на крышке маслозаливной горловины образуется белая эмульсия
Три причины, по которым не стоит выбирать рейсы, улетающие после полудня
Арендодатель посуточных квартир в Беларуси скрыл от налоговой 84 квартиры
Валиева получила медаль из чистого золота в подарок на день рождения
Диетолог Павлюк: не следует есть много мяса, чтобы сохранить здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников