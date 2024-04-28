Три причины, почему ваша косметика не дает ожидаемых результатов

Почему эффективность вашей косметики уменьшилась: три скрытых причины

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины, обнаруживая неудовлетворительные результаты от использования дорогих косметических средств, винят в этом сами продукты. Однако причины могут быть совершенно иные. Вот самые неочевидные.

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Недостаточное проведение пилинга. Нормальное обновление клеток кожи происходит каждые 28 дней, но с возрастом этот процесс замедляется. Регулярный пилинг помогает избавиться от омертвевших клеток, что позволяет косметике проникнуть глубже и эффективнее действовать. Отсутствие пилинга может привести к тому, что активные компоненты косметики не достигнут цели из-за брони из омертвевших клеток. Неподходящий выбор косметики. Поддавшись модным трендам, многие покупают косметику, не учитывая свой тип кожи или конкретные проблемы. Подбор средства должен основываться на типе кожи и ее потребностях, а не на красивой упаковке. Например, компоненты, подходящие для сухой кожи, могут вызвать проблемы у жирной кожи. Продолжительное использование косметики. Некоторые средства имеют направленное действие и достигают максимального эффекта через определенное время. Продолжительное использование после достижения желаемого результата может быть бесполезным и даже привести к привыканию. Рекомендуется использовать косметику с перерывами для поддержания эффективности.