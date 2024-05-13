Россиянам раскрыли секреты, как вставать с первым звонком будильника

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Эксперт Рыбина: раннему подъёму способствует бодрящая деятельность утром

1:18
Здоровье

Для того чтобы вставать сразу со звонком будильника и не опоздать, важно установить свой режим. Об этом сообщила Мария Рыбина, эксперт по тайм-менеджменту.

Эксперт Рыбина: раннему подъёму способствует бодрящая деятельность утром
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Если вы хотите вставать с первым звонком будильника, то главное правило: ложитесь спать пораньше. Так вы сможете выровнять себе цикл. И, соответственно, начнёте просыпаться раньше", — пояснила Марина Рыбина.

Рекомендуется придерживаться расписания даже в выходные дни, чтобы не нарушить цикл сна и не нарушить установленные за неделю привычки. Рыбина уточняет, что невозможно отсыпаться за все будни в выходные. Согласно её мнению, чтобы привыкнуть к раннему подъёму, полезно регулярно выполнять активности утром, связанные со временем, например, утренняя гимнастика, тренировка в зале или по видеозвонку с друзьями.

"Если будильник прозвонил, нужно встать и открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. Проснуться помогает зарядка, хотя бы минимальная. Это могут быть самые простые движения, чтобы в организме запустились процессы", — дополнила Мария Рыбина.

По словам Рыбиной, если вы не можете вставать утром из-за нелюбимой работы, то ни один утренний ритуал не поможет — организм будет протестовать.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Отоларинголог, гирудотерапевт
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