Россиянам раскрыли секреты, как вставать с первым звонком будильника

Эксперт Рыбина: раннему подъёму способствует бодрящая деятельность утром

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для того чтобы вставать сразу со звонком будильника и не опоздать, важно установить свой режим. Об этом сообщила Мария Рыбина, эксперт по тайм-менеджменту.

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"Если вы хотите вставать с первым звонком будильника, то главное правило: ложитесь спать пораньше. Так вы сможете выровнять себе цикл. И, соответственно, начнёте просыпаться раньше", — пояснила Марина Рыбина.

Рекомендуется придерживаться расписания даже в выходные дни, чтобы не нарушить цикл сна и не нарушить установленные за неделю привычки. Рыбина уточняет, что невозможно отсыпаться за все будни в выходные. Согласно её мнению, чтобы привыкнуть к раннему подъёму, полезно регулярно выполнять активности утром, связанные со временем, например, утренняя гимнастика, тренировка в зале или по видеозвонку с друзьями.

"Если будильник прозвонил, нужно встать и открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. Проснуться помогает зарядка, хотя бы минимальная. Это могут быть самые простые движения, чтобы в организме запустились процессы", — дополнила Мария Рыбина.

По словам Рыбиной, если вы не можете вставать утром из-за нелюбимой работы, то ни один утренний ритуал не поможет — организм будет протестовать.