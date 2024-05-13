Рост числа жертв тепловых ударов в Таиланде: меры безопасности и профилактика

Более 60 человек погибло в Таиланде из-за рекордной жары

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд столкнулся с увеличением числа смертей от тепловых ударов, сообщает издание The Thaiger. Согласно информации от Министерства здравоохранения, количество пострадавших возросло на 24 человека по сравнению с прошлым годом. Основное количество смертельных случаев было зафиксировано в северо-восточной части страны, где насчитывается 33 жертвы, подтверждает генеральный директор Департамента по контролю за болезнями (DDC).

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Смертность влияют сопутствующие заболевания, а также частое употребление алкоголя и длительное нахождение на солнце. На данный момент, с начала отслеживания в 2018 году, число летальных исходов от теплового удара достигло 200 человек.

Приближение сезона дождей может принести облегчение, но, по словам представителей министерства, риск остается высоким, особенно в регионах с высокими температурами. Чтобы минимизировать риск, рекомендуется ограничивать пребывание на улице в самое жаркое время с 11:00 до 15:00, употреблять больше воды, избегать кофеин, алкоголь и сладкие напитки, а также носить легкую и свободную одежду.



