Жареная куриная грудка с киноа, брокколи и орегано: вкусный и питательный завтрак в средиземноморском стиле

Рецепт блюда средиземноморской кухни: жареная курица с киноа

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом рецепте используются основные ингредиенты для блюд средиземноморской кухни. Этот сытный боул из курицы и киноа идеально подходит для позднего завтрака.

Фото: flickr.com by bazzadarambler is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

2 измельчённых зубчика чеснока

2 зелёных лука, тонко нарезанных

1 куриная грудка без кожи

3 чашки соцветий брокколи

1 чашка киноа

1/2 стакана жареных помидоров

3/4 стакана оливкового масла

3 столовые ложки раскрошенного сыра фета

2 чайные ложки сушёного орегано

Сок и цедра 1 лимона

Молотый чёрный перец

Соль

Приготовление

Нарежьте куриную грудку на кусочки, положите в полиэтиленовый пакет. В миску добавьте 1/4 стакана оливкового масла, чеснок, орегано, сок и цедру лимона, соль и перец. Хорошо перемешайте и перелейте в пакет. Оставьте куриную грудку мариноваться минимум на 30 минут или на ночь. Нагрейте 2 столовые ложки оливкового масла в сковороде на среднем огне. Обжарьте соцветия брокколи 5 минут, затем добавьте зелёный лук. Приправьте солью и перцем, затем добавьте фету. Отложите в сторону. Нагрейте оставшееся масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте курицу в течение 10 минут или пока она не подрумянится. Уменьшите огонь и добавьте в сковороду смесь жареных помидоров и брокколи. Отварите киноа. При подаче разложите киноа по тарелкам. Сверху в каждую миску выложите курицу и овощную смесь. Приправьте по вкусу солью и перцем и при желании добавьте ещё фету.