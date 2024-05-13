Жареная куриная грудка с киноа, брокколи и орегано: вкусный и питательный завтрак в средиземноморском стиле

В этом рецепте используются основные ингредиенты для блюд средиземноморской кухни. Этот сытный боул из курицы и киноа идеально подходит для позднего завтрака.
Фото: flickr.com by bazzadarambler is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты
2 измельчённых зубчика чеснока
2 зелёных лука, тонко нарезанных
1 куриная грудка без кожи
3 чашки соцветий брокколи
1 чашка киноа
1/2 стакана жареных помидоров
3/4 стакана оливкового масла
3 столовые ложки раскрошенного сыра фета
2 чайные ложки сушёного орегано
Сок и цедра 1 лимона
Молотый чёрный перец
Соль
Приготовление
Нарежьте куриную грудку на кусочки, положите в полиэтиленовый пакет. В миску добавьте 1/4 стакана оливкового масла, чеснок, орегано, сок и цедру лимона, соль и перец. Хорошо перемешайте и перелейте в пакет. Оставьте куриную грудку мариноваться минимум на 30 минут или на ночь.
Нагрейте 2 столовые ложки оливкового масла в сковороде на среднем огне. Обжарьте соцветия брокколи 5 минут, затем добавьте зелёный лук. Приправьте солью и перцем, затем добавьте фету. Отложите в сторону.
Нагрейте оставшееся масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте курицу в течение 10 минут или пока она не подрумянится.
Уменьшите огонь и добавьте в сковороду смесь жареных помидоров и брокколи.
Отварите киноа. При подаче разложите киноа по тарелкам. Сверху в каждую миску выложите курицу и овощную смесь. Приправьте по вкусу солью и перцем и при желании добавьте ещё фету.
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Быстрый ужин! Просто, сытно, полезно. Сочная куриная грудка с овощами и киноа