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Жареная куриная грудка с киноа, брокколи и орегано: вкусный и питательный завтрак в средиземноморском стиле

Рецепт блюда средиземноморской кухни: жареная курица с киноа

1:47
Еда

В этом рецепте используются основные ингредиенты для блюд средиземноморской кухни. Этот сытный боул из курицы и киноа идеально подходит для позднего завтрака.

Рецепт блюда средиземноморской кухни: жареная курица с киноа
Фото: flickr.com by bazzadarambler is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 2 измельчённых зубчика чеснока
  • 2 зелёных лука, тонко нарезанных
  • 1 куриная грудка без кожи
  • 3 чашки соцветий брокколи
  • 1 чашка киноа
  • 1/2 стакана жареных помидоров
  • 3/4 стакана оливкового масла
  • 3 столовые ложки раскрошенного сыра фета
  • 2 чайные ложки сушёного орегано
  • Сок и цедра 1 лимона
  • Молотый чёрный перец
  • Соль

Приготовление

  1. Нарежьте куриную грудку на кусочки, положите в полиэтиленовый пакет. В миску добавьте 1/4 стакана оливкового масла, чеснок, орегано, сок и цедру лимона, соль и перец. Хорошо перемешайте и перелейте в пакет. Оставьте куриную грудку мариноваться минимум на 30 минут или на ночь.
  2. Нагрейте 2 столовые ложки оливкового масла в сковороде на среднем огне. Обжарьте соцветия брокколи 5 минут, затем добавьте зелёный лук. Приправьте солью и перцем, затем добавьте фету. Отложите в сторону.
  3. Нагрейте оставшееся масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте курицу в течение 10 минут или пока она не подрумянится.
  4. Уменьшите огонь и добавьте в сковороду смесь жареных помидоров и брокколи.
  5. Отварите киноа. При подаче разложите киноа по тарелкам. Сверху в каждую миску выложите курицу и овощную смесь. Приправьте по вкусу солью и перцем и при желании добавьте ещё фету.
Быстрый ужин! Просто, сытно, полезно. Сочная куриная грудка с овощами и киноа
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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