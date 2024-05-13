В Испании у людей впервые обнаружили крысиное заболевание

El Pais: в Испании впервые выявили десятки случаев крысиного гепатита у людей

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В Испании впервые в мире были зафиксированы десятки случаев заражения человека крысиным гепатитом E, о чём сообщает газета El Pais.

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Согласно изданию, вирус Rocahepevirus ratti (RHEV) впервые обнаружен в Германии в 2010 году, и до недавнего времени считалось, что он не передаётся людям. Тем не менее, первый случай заражения человека был зарегистрирован в 2018 году.

"Новые заражения были зафиксированы в различных, удалённых друг от друга регионах Испании, включая Андалусию, Галисию, Наварру и Каталонию. Это подтверждает, что вирус распространён по значительной части страны. Из более чем 250 обследованных пациентов из 10 больниц, были выявлены 40 случаев", — отметил исследователь Антонио Риверо Хуарес из Кордовского биомедицинского исследовательского института имени Маймонида (Imibic).

Пока точно не известно, как происходит передача вируса от грызунов к человеку, но предполагается, что заражение может происходить через контакт с предметами, загрязнёнными фекалиями или мочой заражённых крыс.