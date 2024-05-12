Сбежавший из России иноагент Макс Покровский высказался про молчание солиста "Мумий Тролля" Илью Лагутенко

Макс Покровский* рассказал о планах "Мумий Тролля" отправиться на гастроли в США

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и солист группы "Ногу свело" Макс Покровский* (признан иноагентом в РФ) в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" рассказал, что его коллега Илья Лагутенко живет "нормальной человеческой жизнью". При этом он сам слышал в новостях, что группа "Мумий Тролль" планирует гастроли в Европе и США.

Фото: youtube.com by канал Odesa Film Studio is licensed under public domain

Покровский подчеркнул, что вряд ли Лагутенко страдает от нищеты, а свое мнение не высказывает по личным соображениям.

Возможный тур по европейским и американским городам коллектива "Мумий Тролль" Покровский считает попыткой взять паузу и спокойно провести время. Тем более он считает, что далеко не все артисты должны открыто высказывать свою политическую точку зрения.

"Я считаю, что если музыкант какое-то время активно работал попой, сидя на двух стульях, и пытался их совместить, когда они разъезжались, нормально, если он будет просто продолжать держать свою будку закрытой", — резюмировал певец.

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