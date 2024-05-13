Сколько стоят продукты во Вьетнаме: сравнение стоимости с российскими магазинами

Россиянин был шокирован ценами на продукты во Вьетнаме

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавно один российский турист поделился своими впечатлениями о стоимости продуктов в Вьетнаме, удивившись тому, что цены в небольшом городке Уонгби выше, чем в России. Путешественник решил избегать туристических мест и выбрал местный магазин для покупок, где провёл сравнение цен.

Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Он обнаружил, что многие товары значительно дороже. Например, литр молока обходится в 130 рублей, сливочное масло стоит 200 рублей за 180 грамм, а килограмм сыра — 700-800 рублей. Цены на мясо тоже высоки: куриное филе стоит 500 рублей за килограмм, а говядина — 1200 рублей. Свинина и сосиски продаются по 750 и 400-500 рублей за килограмм соответственно.

Турист отметил, что колбасные изделия во Вьетнаме имеют необычный вид, и сосиски, хотя и пригодны к употреблению, требуют умеренности в потреблении.

Кроме того, он указал на стоимость других продуктов: макароны стоят 100 рублей за полкило, рис — 70 рублей за килограмм, подсолнечное масло — 200 рублей за бутылку, а мука, сахар, помидоры, огурцы, морковь, бананы и картофель варьируются в цене от 60 до 220 рублей за килограмм.

Путешественник советует самостоятельно покупать мясо и курицу в магазинах, несмотря на высокую стоимость, поскольку это безопаснее, чем на рынках. Он также рекомендует тратить время на поиск более дешёвых и качественных фруктов и овощей.