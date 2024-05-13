Успенская напомнила Киркорову о тяжёлой жизни народа: "Средняя заработная плата в России 75 тысяч рублей"

Любовь Успенская пристыдила Филиппа Киркорова: ты живёшь не на Марсе

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Певица Любовь Успенская считает, что у Филиппа Киркорова слишком большие финансовые аппетиты.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Успенская возмущена тем, что Киркоров через суд требует выплатить ему 10 миллионов рублей за то, что она назвала его женоненавистником.

Певица напомнила королю российской эстрады о непростой ситуации в стране и о ведении СВО.

"Когда средняя заработная плата в России 75 тысяч рублей, когда за смертельный исход суды выплачивают меньшую сумму, чем просит Киркоров за два слова, хочется спросить: Филя, ты точно проживаешь в РФ сейчас, а не на Марсе", — выразила своё возмущение звезда в "Инстаграме"*.

Певица призвала Киркорова быть ближе к народу и почитать, что о нём пишут СМИ.

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