Гудбай, Америка: суд вернул "АльфаСтрахование" под российскую юрисдикцию, открыв ему доступ к госконтрактам

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Суд приостановил права иностранных бенефициаров "АльфаСтрахования"

0:49
Страхование

В понедельник суд полностью удовлетворил иски Министерства финансов РФ о приостановлении корпоративных прав офшорных компаний в отношении «АльфаСтрахования» и «Альфа-Банка». Об этом сообщает АСН.

Суд приостановил права иностранных бенефициаров "АльфаСтрахования"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исковые заявления были поданы в интересах бенефициаров «Альфы» и позволяют самым простым путём сменить юрисдикцию компаний с иностранной на российскую, что позволит им без препятствий действовать на отечественном финансовом рынке, отмечает Минфин.

В частности, СК «АльфаСтрахование» получает доступ к государственным тендерам, не опасаясь исков о расторжении контрактов.

Ранее страховщики выплатили более 200 млн рублей аграриям в Приморье за погибший урожай.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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