Гудбай, Америка: суд вернул "АльфаСтрахование" под российскую юрисдикцию, открыв ему доступ к госконтрактам

В понедельник суд полностью удовлетворил иски Министерства финансов РФ о приостановлении корпоративных прав офшорных компаний в отношении «АльфаСтрахования» и «Альфа-Банка». Об этом сообщает АСН.
Исковые заявления были поданы в интересах бенефициаров «Альфы» и позволяют самым простым путём сменить юрисдикцию компаний с иностранной на российскую, что позволит им без препятствий действовать на отечественном финансовом рынке, отмечает Минфин.
В частности, СК «АльфаСтрахование» получает доступ к государственным тендерам, не опасаясь исков о расторжении контрактов.
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