Это неприхотливое и выносливое растение идеально растёт в сложных условиях: отлично подходит для украшения альпийских горок

Почему стоит посадить анафалис

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Анафалис — неприхотливое и выносливое растение, идеальное для сложных условий сада. Оно произрастает на каменистых участках, сухих полянах и лугах. Также известно под именами жемчужник и бессмертник.

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то многолетнее растение, которое может быть низкорослым или прямостоячим до 70 см. Листья могут быть бледно-зелеными, серо-зелеными или серебристыми. Цветки мелкие, собранные в соцветия, с жёлтой сердцевиной и белыми или розовыми лепестками.

Цветёт с середины лета до осени. Растёт как на солнце, так и в полутени, в предпочтительных грунтах — лёгких, каменистых или песчаных. Хорошо переносит засуху, но любит умеренно влажный грунт. Не требует дополнительных подкормок и не нуждается в укрытии на зиму.

Великолепно смотрится в цветниках и подходит для украшения альпийских горок. Можно высаживать рядом с другими цветами, такими как колокольчики, флоксы и гвоздики, а также использовать для цветочных композиций и сухих букетов.