Налоговый переворот в России: Госдума анонсирует шокирующие изменения с 20 мая

Весенняя сессия Госдумы: на повестке дня - налоговые изменения

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госдума России планирует начать публичное обсуждение реформы налоговой системы 20 мая, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя думского комитета по бюджету Андрея Макарова.

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Спикер подчеркнул, что в процессе будут участвовать представители бизнеса, экспертные круги и академическое сообщество.

Макаров отметил, что стороны заинтересованы в том, чтобы новые налоговые меры были приняты уже в рамках текущей весенней сессии, которая завершается 4 августа. Это даст гражданам возможность адаптироваться к новым условиям с начала следующего года.

По словам Макарова, изменения налоговой системы направлены на выполнение ключевых государственных задач, включая увеличение социальных выплат.

Он также подчеркнул важность поддержания стабильности в системе, чтобы основные параметры остались неизменными до 2030 года.