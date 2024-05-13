Налоговый переворот в России: Госдума анонсирует шокирующие изменения с 20 мая

Госдума России планирует начать публичное обсуждение реформы налоговой системы 20 мая, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя думского комитета по бюджету Андрея Макарова.
Спикер подчеркнул, что в процессе будут участвовать представители бизнеса, экспертные круги и академическое сообщество.
Макаров отметил, что стороны заинтересованы в том, чтобы новые налоговые меры были приняты уже в рамках текущей весенней сессии, которая завершается 4 августа. Это даст гражданам возможность адаптироваться к новым условиям с начала следующего года.
По словам Макарова, изменения налоговой системы направлены на выполнение ключевых государственных задач, включая увеличение социальных выплат.
Он также подчеркнул важность поддержания стабильности в системе, чтобы основные параметры остались неизменными до 2030 года.
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.