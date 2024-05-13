Налоговый переворот в России: Госдума анонсирует шокирующие изменения с 20 мая

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Весенняя сессия Госдумы: на повестке дня - налоговые изменения

0:58
Экономика

Госдума России планирует начать публичное обсуждение реформы налоговой системы 20 мая, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя думского комитета по бюджету Андрея Макарова.

Весенняя сессия Госдумы: на повестке дня - налоговые изменения
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Спикер подчеркнул, что в процессе будут участвовать представители бизнеса, экспертные круги и академическое сообщество.

Макаров отметил, что стороны заинтересованы в том, чтобы новые налоговые меры были приняты уже в рамках текущей весенней сессии, которая завершается 4 августа. Это даст гражданам возможность адаптироваться к новым условиям с начала следующего года.

По словам Макарова, изменения налоговой системы направлены на выполнение ключевых государственных задач, включая увеличение социальных выплат.

Он также подчеркнул важность поддержания стабильности в системе, чтобы основные параметры остались неизменными до 2030 года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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