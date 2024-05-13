Три главные ошибки при мойке автомобиля в жару, которые стоят дорого

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Как правильно мыть машину летом: 3 правила, о которых многие автомобилисты забывают

1:24
Авто

В периоды высокой температуры необходим особый подход к очистке автомобиля. Существует несколько ключевых правил, которые особенно важны летом и менее актуальны в другие времена года.

Как правильно мыть машину летом: 3 правила, о которых многие автомобилисты забывают
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 4.0

Важно уделить внимание частоте мойки, выбору места для этой процедуры и температуре воды. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля.

Часто мойте автомобиль

Регулярность процедуры критична. Чем быстрее будет удалена грязь, тем лучше. Если загрязнения останутся на кузове на долгое время, вероятность неравномерного выцветания краски значительно возрастет.

Избегайте использования горячей воды

Летом не следует мыть машину слишком горячей водой. Рекомендуется использовать воду с температурой не выше 60 градусов.

Также стоит избегать слишком холодной воды, так как это может вызвать температурный перепад и привести к трещинам на покрытии. Идеально использовать воду умеренной температуры.

Не мойте автомобиль под прямыми солнечными лучами

Во время мойки автомобиль должен быть расположен в тени или под навесом. В противном случае водяные капли на кузове могут действовать как линзы, усиливая воздействие солнечных лучей и повреждая лакокрасочное покрытие.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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