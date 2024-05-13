Как изменится ваш кошелек? Новый нацпроект изменит экономику России навсегда

Новак анонсировал новый нацпроект по развитию экономики России

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исполняющий обязанности вице-премьера России Александр Новак объявил о запуске нового национального проекта, направленного на стимулирование экономического роста страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Takumiitinose is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это произошло во время заседания Госдумы по вопросам энергетики, как сообщает издание "Известия".

Нацпроект под названием "Эффективная и конкурентная экономика" предполагает переход к экономической модели, которая стимулирует увеличение предложения на рынке.

Также Новак подчеркнул, что одной из ключевых целей топливно-энергетического сектора является расширение экспортных возможностей и улучшение качества ресурсов для внутреннего потребления.