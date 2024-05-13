Как изменится ваш кошелек? Новый нацпроект изменит экономику России навсегда

Исполняющий обязанности вице-премьера России Александр Новак объявил о запуске нового национального проекта, направленного на стимулирование экономического роста страны.
Это произошло во время заседания Госдумы по вопросам энергетики, как сообщает издание "Известия".
Нацпроект под названием "Эффективная и конкурентная экономика" предполагает переход к экономической модели, которая стимулирует увеличение предложения на рынке.
Также Новак подчеркнул, что одной из ключевых целей топливно-энергетического сектора является расширение экспортных возможностей и улучшение качества ресурсов для внутреннего потребления.
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.