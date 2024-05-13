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Раскрыты секреты ГИБДД: в каких случаях за пересечение сплошной линии не лишают прав

В ГИБДД назвали 5 ситуаций, когда после пересечения сплошной водителя не лишат прав

2:02
Авто

Все автомобилисты осведомлены о том, что пересекать сплошные линии на дорогах запрещено. Маневры, такие как перестроение, повороты или развороты, допустимы только в местах с прерывистой разметкой. Несоблюдение этого правила может привести к серьезным последствиям, включая штрафы и лишение водительских прав.

В ГИБДД назвали 5 ситуаций, когда после пересечения сплошной водителя не лишат прав
Фото: Wikipedia by Estabiano is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По словам представителя ГИБДД в интервью для njcar.ru, есть ситуации, когда за пересечение сплошной линии права не лишают.

Один из распространенных примеров — пересечение сплошной линии при перестроении в попутном направлении, когда это влечет за собой лишь небольшой штраф в 500 рублей по части 1 статьи 12.16 КоАП. Если автомобиль выезжает на полосу для общественного транспорта через сплошную, штраф составит 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей.

Выезд с второстепенной дороги или с прилегающей территории с поворотом налево через сплошную также карается штрафом в 500 рублей. В таких случаях рекомендуется поворачивать направо и искать разрешенное место для поворота.

При выполнении поворота или разворота через двойную сплошную, водителю грозит штраф от 1000 до 1500 рублей в соответствии с частью 2 статьи 12.16 КоАП РФ.

На дорогах, где часто встречаются медленно движущиеся транспортные средства, такие как тракторы с знаком "Тихоходное транспортное средство", допускается обгон через сплошную линию без риска лишения прав.

Если на дороге возникают препятствия, и справа нет возможности проехать, водители могут попытаться объехать их слева. Но если в результате такого маневра придется пересекать сплошную линию и выезжать на встречную полосу, размер штрафа составит от 1000 до 1500 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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