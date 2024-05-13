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Летний уход за жирной кожей: семь советов дерматолога

Семь рекомендаций дерматолога по уходу за жирной кожей в летний период

1:30
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Лето — время, когда кожа может чувствовать себя более увлажненной, однако для некоторых это время становится настоящим испытанием из-за избытка жирности. Дерматолог Ирина Куроедова объясняет, что в жаркую и влажную погоду повышенное потоотделение способствует увеличению выработки кожного жира и замедлению клеточного обмена, что может привести к закупорке пор и появлению прыщей. Вот несколько секретов летнего ухода за жирной кожей:

Семь рекомендаций дерматолога по уходу за жирной кожей в летний период
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Измените увлажняющий крем: переход от тяжелого увлажняющего средства к легкому поможет сохранить поры чистыми.
  2. Добавьте салициловую или гликолевую кислоты: они помогают отшелушить кожу и очистить поры от избытка жира.
  3. Рассмотрите возможность применения ретиноидов или ретинола: они могут уменьшить выработку жира, сужая сальные железы.
  4. Смените солнцезащитный крем: ищите средства на гелевой или легкой основе, которые хорошо впитываются и не вызывают появления высыпаний.
  5. Используйте промокательную бумагу: она помогает впитать излишки жира и уменьшить блеск кожи без порчи макияжа.
  6. Попробуйте немного пудры: бронзирующая или минеральная пудра поможет впитать излишки жира и придать ровный тон коже.
  7. Ищите матирующие средства: праймеры и другие средства с маркировкой "матирующие" помогут впитать жир и дополнительно контролировать блеск кожи.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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