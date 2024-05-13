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Мостовой полагает, что "Динамо" получило слишком много шансов на чемпионство от "Зенита"

Мостовой считает, что "Динамо" обязано взять чемпионство в текущем сезоне РПЛ

1:23
Спорт

Бывший полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой высказал свои мысли относительно шансов московского "Динамо" на чемпионское звание в Российской Премьер-Лиге.

Мостовой считает, что "Динамо" обязано взять чемпионство в текущем сезоне РПЛ
Фото: commons.wikimedia.org by FC Burevestnik Moscow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мостовой отметил, что "Динамо" имело достаточно возможностей, предоставленных "Зенитом", но ранее команда не смогла их использовать. Однако в последнее время они наконец-то сумели это сделать.

Остается всего две игры в чемпионате, поэтому "Динамо" обязано справиться с давлением и воспользоваться своими шансами на победу. Теперь команда больше не зависит от результатов других и должна взять чемпионство в свои руки, уверен экс-футболист.

"Динамо" обязано справиться с давлением, потому что "Зенит" предоставил им слишком много шансов… Осталось всего две игры, поэтому они обязаны. Теперь "Динамо" ни от кого не зависит. Они обязаны брать чемпионство", — сказал Мостовой в беседе с "Чемпионатом".

По текущему раскладу, московское "Динамо" лидирует в чемпионате России, опережая идущий следом "Зенит" на два очка. В их оставшихся матчах, "Динамо" сыграет с "Крыльями Советов" и "Краснодаром", в то время как "Зениту" предстоят встречи с "Ахматом" и "Ростовым". "Краснодар", занимающий третье место, встретится с "Сочи" и "Динамо".

ДИНАМО — ЗЕНИТ: обзор матча
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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