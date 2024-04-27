Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Это событие стало известно на гала-ужине премии "МУЗ-ТВ". Ремонт занял три года и теперь Бузова полностью довольна результатом. Она описывает свой дом как лаконичный и элегантный, где все сделано с учетом ее вкусов и предпочтений.

Ранее в апреле стало известно о конфликте Бузовой с телеканалом ТНТ по поводу обещанного дома за участие в проекте "Дом-2", который так и не был ей предоставлен.