Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".
Это событие стало известно на гала-ужине премии "МУЗ-ТВ". Ремонт занял три года и теперь Бузова полностью довольна результатом. Она описывает свой дом как лаконичный и элегантный, где все сделано с учетом ее вкусов и предпочтений.
Ранее в апреле стало известно о конфликте Бузовой с телеканалом ТНТ по поводу обещанного дома за участие в проекте "Дом-2", который так и не был ей предоставлен.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.