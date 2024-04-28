Россиянам рассказали о том, как поддерживать здоровье во время майских праздников

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Диетолог Павлюк: не следует есть много мяса, чтобы сохранить здоровье

0:52
Здоровье

В разговоре с "Радио 1" врач-диетолог Наталья Павлюк подчеркнула важность умеренности в потреблении мяса во время майских праздников. Она отметила, что на выходных следует не только отдохнуть, но и бережно относиться к своему организму.

Диетолог Павлюк: не следует есть много мяса, чтобы сохранить здоровье
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Организм не скажет спасибо, получив полкило любого мясного деликатеса, а ответит несварением", — пояснила Наталья Павлюк.

По словам эксперта, средняя порция шашлыка для человека составляет не более 150 грамм. Он также подчеркнул необходимость тщательного подбора и хранения мяса в холодильнике, чтобы избежать риска отравления непригодным продуктом.

Павлюк также советует не употреблять подгоревший шашлык, так как в обугленной корочке присутствует значительное количество канцерогенов, которые могут быть опасны для организма человека.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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