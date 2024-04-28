10 секретов кошачьего блаженства: узнайте, почему ваша кошка любит спать больше вашего

Восемь вещей, которые любят все кошки

3:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как и у людей, у кошек тоже есть свои вкусы и предпочтения: они могут что-то обожать, а что-то не переносить. Однако важно помнить, что кошки также подвержены колебаниям настроения, и то, что раньше доставляло удовольствие вашему питомцу, может внезапно перестать ему нравиться. Но в нашем списке представлены базовые вещи, которые обычно всегда остаются в кошачьей "моде".

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кошки обожают спать

Неудивительно, что кошки проводят спящими от 12 до 16 часов в сутки. Это абсолютно нормально для них, так что не стоит думать, что ваша кошка ленива, если она предпочитает днем вздремнуть: кошки активнее ночью. Котята и старшие кошки спят ещё больше, чем взрослые животные.

Если вас беспокоит, что ваша кошка спит слишком много или мало, обратитесь за советом к ветеринару, чтобы узнать, что нормально для её породы, возраста и уровня активности.

Чистота крайне важна для кошек

Заметили, сколько времени кошки тратят на умывание каждый день? Они могут проводить половину времени бодрствования, ухаживая за собой.

Чистота для кошек необходима не только для устранения грязи и запахов, что важно для их безопасности в дикой природе, но и для поддержания здоровья кожи и шерсти. Кроме того, умывание помогает кошкам расслабиться и справиться со стрессом, а в жару — охлаждаться.

Свежая пища — предпочтение кошек

Как и все, кошки предпочитают свежую еду. Прогоркшая или испорченная еда может быть не только невкусной, но и опасной из-за наличия бактерий. Всегда проверяйте срок годности корма и не оставляйте недоеденный влажный корм в миске дольше нескольких часов.

Кошки любят пить из-под крана

Многие кошки предпочитают пить воду из-под крана. Оптимальным вариантом будет приобретение специального питьевого фонтана, чтобы ваш питомец всегда имел доступ к свежей воде.

Когтеточка — необходимость для кошек

Точить когти — один из основных инстинктов кошек. Это приносит им удовольствие и помогает сохранить когти в хорошем состоянии. Чтобы защитить мебель, лучше обзавестись когтеточкой.

Игры очень важны для кошек

Не стоит недооценивать значение игр для кошек. Игрушки можно найти в любом зоомагазине, и они будут способствовать здоровому и счастливому образу жизни вашего питомца. Обязательно уделяйте время играм с кошкой каждый день.

Кошки любят наблюдать за птицами

Большую часть времени ваша кошка может провести, наблюдая за птицами с подоконника. Это занятие очень увлекательно для кошек, так как птицы являются привлекательной добычей для них.

Привязанность кошек к хозяевам

Несмотря на распространённое мнение о независимости кошек, они действительно любят своих хозяев и проявляют это множеством способов: могут спать с вами, мурлыкать, тереться об ваши ноги, лижут вас или массируют вас лапками. Это всё - знаки кошачьей любви.