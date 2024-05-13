Удивительные подводные реки обнаружены у берегов Хорватии: учёные сделали первые снимки

Учёные обнаружили древний затопленный мир Адриатического моря

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Проект "Жизнь на грани", организованный Центром исследования подводных ландшафтов Университета Брэдфорда и факультетом гуманитарных и социальных наук Университета Сплита, обнаружил на дне Адриатического моря у Хорватии уникальные подводные рельефы, такие как древние реки и устья, благодаря подводным археологическим снимкам высокого разрешения.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это открытие дало начало серии экспедиций с целью изучения подводных ландшафтов Адриатического и Северного морей, датируемых 10 000-24 000 годами назад, когда уровень моря был на 100 метров ниже современного. Исследования этих затопленных территорий могут предоставить значимые данные о жизни древних людей и изменениях в окружающей среде, а также о культурной динамике региона, сообщает Planet Today.

Главный исследователь Саймон Фитч подчеркнул удивительную сохранность ландшафтов и потенциал находок артефактов, что может кардинально повлиять на понимание археологической истории региона.