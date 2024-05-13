Назван самый полезный вид сыра: всё, что нужно о нём знать

Полезные свойства моцареллы для здоровья

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Моцарелла обладает ненавязчивым, свежим молочным вкусом и легкой, слоистой текстурой.

Фото: Own work by Greg O'Beirne is licensed under GNU Free Documentation License

Какова польза моцареллы для здоровья

Моцарелла содержит витамин В10, который благотворно влияет на здоровье волос: предотвращает раннюю седину и способствует росту волос.

Кроме того, витамин помогает укреплению ногтей и повышению умственной и физической работоспособности. Сыр также содержит витамин В12, который поддерживает красоту кожи и борется с пигментацией.

Диетологи рекомендуют съедать 50 г моцареллы в день. Сыр также богат кальцием и фосфором. Продукт полезен для поддержания твердости костей, особенно у пожилых людей, и является профилактикой остеопороза.

Как правильно есть сыр моцарелла

Мини-моцареллу едят как закуску или добавляют в блюдо целиком, не нарезая. Она отлично подходит для овощных салатов.

Помидоры черри, виноград, ягоды прекрасно сочетаются с этим сыром. Вы также можете добавить свежемолотый черный перец и ароматные травы, такие как базилик.