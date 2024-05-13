Как рискуют водители без упоминания в полисе ОСАГО: административные штрафы и ответственность в ДТП

Последствия отсутствия водителя в ОСАГО: штрафы и ответственность

2:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Случаи, когда имя водителя отсутствует в полисе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), не являются редкостью. Разные обстоятельства могут привести к такой ситуации. Например, владелец автомобиля может неожиданно заболеть и попросить другого человека подвезти его или кто-то из близких попросит автомобиль во временное пользование, не подумав о страховке.

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Закон разрешает оформлять страховые полисы различными способами: можно ограничить круг лиц, которым разрешено управлять автомобилем, или допустить вождение практически любым водителям. Тем не менее, полисы без ограничений обычно стоят дороже, особенно для компаний.

Независимо от того, ограничен ли доступ к вождению по полису или нет, водители без действующего страхового документа рискуют получить штраф в размере 500 рублей за забытый дома полис или 800 рублей за его отсутствие или истечение срока действия. Инспекторы дорожного движения имеют право выписывать штрафы столько раз, сколько будет необходимо.

По правилам дорожного движения, водитель должен иметь при себе полис ОСАГО и предъявлять его по требованию полиции. Однако не обязательно иметь бумажный вариант — достаточно электронной версии, которую можно показать на смартфоне.

Для многих водителей штрафы в размере 500 или 800 рублей кажутся небольшими, что может привести к игнорированию необходимости оформления ОСАГО. Главный риск такого подхода заключается в том, что в случае аварии всю ответственность несёт водитель, не указанный в полисе. Страховая компания может требовать с такого водителя возмещение ущерба, если она выплатила компенсацию пострадавшим.

Если не застрахованный водитель попадает в ДТП и не является виновником, последствия могут быть менее серьёзными. ДТП всё равно рассматривается как страховой случай, но процедура получения компенсации изменяется: нужно подать заявление в страховую компанию виновника и уплатить штраф в размере 800 рублей.