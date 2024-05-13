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Не выливайте зря: стало известно, для чего можно использовать воду из-под макарон

Шеф-повар объяснил, почему не нужно выливать воду, в которой варились макароны

2:03
Еда

Когда мы варим макароны, вода, в которой они готовятся, получает мутный вид из-за выделения крахмала из муки. Вместо того чтобы выбрасывать эту воду, шеф-повара советуют использовать её для приготовления соуса.

Шеф-повар объяснил, почему не нужно выливать воду, в которой варились макароны
Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Недаром эксперты называют воду из-под макарон "жидким золотом". Это мутная жидкость поможет сделать соус для пасты густым и однородным.

Вот несколько способов использования этой воды, о которых рассказало издание The Huffington Post.

Во-первых, использование этой воды помогает эмульгировать соус. При сочетании масла и воды они обычно не смешиваются и разделяются на слои. Но добавление нескольких ложек воды от макарон поможет соединить эти ингредиенты, создавая густую и кремовую текстуру соуса.

Крахмал, содержащийся в муке, выступает как эмульгатор и загуститель. Поэтому просто добавьте немного воды от макарон в свой соус и медленно перемешайте, чтобы получить густую кремовую консистенцию.

Кроме того, если не промывать макароны после варки, на них останется слой крахмала, который поможет соединить пасту с соусом. Это придаст вашей пасте еще больше гармоничности. Чтобы сохранить воду от макарон, можно следовать нескольким способам:

  • Просто откиньте макароны в дуршлаг и соберите воду в миску.
  • Используйте специальную кастрюлю с встроенным дуршлагом, чтобы удобно оставить воду после варки.
  • Для длинных макарон, таких как спагетти или феттучини, используйте специальные щипцы для извлечения из воды.
  • Для мелких макарон можно использовать шумовку или сито.

Таким образом, использование воды от макарон в приготовлении соуса помогает улучшить текстуру соуса и придать пасте более гармоничный вкус. Не стоит просто так выливать эту "жидкое золото", оно может стать важным ингредиентом в вашем кулинарном репертуаре.

Почему не нужно сливать воду после варки макарон: секрет от именитых шеф-поваров
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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