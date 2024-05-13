Не выливайте зря: стало известно, для чего можно использовать воду из-под макарон

Шеф-повар объяснил, почему не нужно выливать воду, в которой варились макароны

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда мы варим макароны, вода, в которой они готовятся, получает мутный вид из-за выделения крахмала из муки. Вместо того чтобы выбрасывать эту воду, шеф-повара советуют использовать её для приготовления соуса.

Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Недаром эксперты называют воду из-под макарон "жидким золотом". Это мутная жидкость поможет сделать соус для пасты густым и однородным.

Вот несколько способов использования этой воды, о которых рассказало издание The Huffington Post.

Во-первых, использование этой воды помогает эмульгировать соус. При сочетании масла и воды они обычно не смешиваются и разделяются на слои. Но добавление нескольких ложек воды от макарон поможет соединить эти ингредиенты, создавая густую и кремовую текстуру соуса.

Крахмал, содержащийся в муке, выступает как эмульгатор и загуститель. Поэтому просто добавьте немного воды от макарон в свой соус и медленно перемешайте, чтобы получить густую кремовую консистенцию.

Кроме того, если не промывать макароны после варки, на них останется слой крахмала, который поможет соединить пасту с соусом. Это придаст вашей пасте еще больше гармоничности. Чтобы сохранить воду от макарон, можно следовать нескольким способам:

Просто откиньте макароны в дуршлаг и соберите воду в миску.

Используйте специальную кастрюлю с встроенным дуршлагом, чтобы удобно оставить воду после варки.

Для длинных макарон, таких как спагетти или феттучини, используйте специальные щипцы для извлечения из воды.

Для мелких макарон можно использовать шумовку или сито.

Таким образом, использование воды от макарон в приготовлении соуса помогает улучшить текстуру соуса и придать пасте более гармоничный вкус. Не стоит просто так выливать эту "жидкое золото", оно может стать важным ингредиентом в вашем кулинарном репертуаре.