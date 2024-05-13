Выводят токсины и укрепляют организм: чем ещё полезны сухофрукты и почему их нужно добавить в свой рацион

Полезные свойства сухофруктов для здоровья

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сухофрукты — кладезь питательных веществ и витаминов. В этой статье вы узнаете о пользе этого продукта для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В чем польза сухофруктов для организма

Сухофрукты укрепляют организм в целом, активизируют белковый обмен и повышают работоспособность, могут использоваться как обезболивающее.

Продукт содержит большое количество витаминов и укрепляет иммунную систему. Кроме того, сухофрукты благотворно влияют на работу кишечника и выводят токсины и тяжелые металлы из организма.

Какие сухофрукты наиболее полезны для организма

К наиболее полезным для здоровья относятся: изюм, курага, финики и чернослив. Эти сухофрукты очень питательны и содержат много клетчатки, витаминов и минералов по сравнению со свежими фруктами. Кроме того, они богаты полифенолами, которые являются сильными антиоксидантами.

Чернослив и изюм повышают гемоглобин и полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Сухофрукты являются мягким слабительным, мочегонным и противовоспалительным средством.

Финики богаты витаминами А, Е, группы В и аминокислотами.

Можно ли есть сухофрукты каждый день

Никому не следует употреблять сухофрукты в больших количествах. Например, ежедневная порция кураги для здорового взрослого человека составляет примерно 5-8 сухофруктов.