Выводят токсины и укрепляют организм: чем ещё полезны сухофрукты и почему их нужно добавить в свой рацион

Сухофрукты — кладезь питательных веществ и витаминов. В этой статье вы узнаете о пользе этого продукта для здоровья.
Сухофрукты укрепляют организм в целом, активизируют белковый обмен и повышают работоспособность, могут использоваться как обезболивающее.
Продукт содержит большое количество витаминов и укрепляет иммунную систему. Кроме того, сухофрукты благотворно влияют на работу кишечника и выводят токсины и тяжелые металлы из организма.
К наиболее полезным для здоровья относятся: изюм, курага, финики и чернослив. Эти сухофрукты очень питательны и содержат много клетчатки, витаминов и минералов по сравнению со свежими фруктами. Кроме того, они богаты полифенолами, которые являются сильными антиоксидантами.
Чернослив и изюм повышают гемоглобин и полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Сухофрукты являются мягким слабительным, мочегонным и противовоспалительным средством.
Финики богаты витаминами А, Е, группы В и аминокислотами.
Никому не следует употреблять сухофрукты в больших количествах. Например, ежедневная порция кураги для здорового взрослого человека составляет примерно 5-8 сухофруктов.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.