В Анталье в отелях появились специальные таблички, указывающие на национальную принадлежность туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это нововведение связано с инцидентом в Великобритании, где турецкому гражданину взыскали дополнительные 120 евро (11 861 рубль по текущему курсу) в качестве "компенсации за национальность".
Согласно информации портала, в Турции отмечен рост случаев завышения цен для туристов из России после недавних инцидентов. В ответ на это некоторые гостиницы ввели практику размещения на дверях номеров табличек, подтверждающих единую ценовую политику отеля, независимо от национальности посетителей.
В конце апреля стало известно, что один из отелей в Анталье запросил с посетителя дополнительную плату из-за его национальной принадлежности, информирует канал TRT Haber.
Тем временем, по словам Сергея Беляева, директора второго европейского департамента МИД РФ, русофобская политика финского правительства приводит к существенным убыткам в промышленности и туристическом бизнесе, а также к опустошению приграничных с Россией регионов.
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