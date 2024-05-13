Отели Антальи вешают таблички с национальной принадлежностью: реакция на международные инциденты

В Анталье начали вешать таблички с национальностями туристов на отелях

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Анталье в отелях появились специальные таблички, указывающие на национальную принадлежность туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это нововведение связано с инцидентом в Великобритании, где турецкому гражданину взыскали дополнительные 120 евро (11 861 рубль по текущему курсу) в качестве "компенсации за национальность".

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно информации портала, в Турции отмечен рост случаев завышения цен для туристов из России после недавних инцидентов. В ответ на это некоторые гостиницы ввели практику размещения на дверях номеров табличек, подтверждающих единую ценовую политику отеля, независимо от национальности посетителей.

В конце апреля стало известно, что один из отелей в Анталье запросил с посетителя дополнительную плату из-за его национальной принадлежности, информирует канал TRT Haber.

Тем временем, по словам Сергея Беляева, директора второго европейского департамента МИД РФ, русофобская политика финского правительства приводит к существенным убыткам в промышленности и туристическом бизнесе, а также к опустошению приграничных с Россией регионов.