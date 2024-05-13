"Человек, с которым я бы не хотела соприкасаться": Гагарина о Темниковой

В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец Полина Гагарина открыто говорит о своих отношениях с Еленой Темниковой, бывшей участницей группы Serebro.
Гагарина признается, что их отношения, когда-то близкие, значительно ухудшились. Певица избегает контактов с Темниковой, что вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Кроме того, Гагарина комментирует трудности, с которыми сталкивалась Темникова во время работы в группе Serebro, подчеркивая её страдания и намекая на сложные условия внутри коллектива.
Эти заявления привлекли внимание как фанатов, так и прессы, поднимая вопросы о проблемах в музыкальной индустрии.
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