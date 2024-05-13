"Человек, с которым я бы не хотела соприкасаться": Гагарина о Темниковой

Полина Гагарина раскрыла подробности конфликта с Еленой Темниковой

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец Полина Гагарина открыто говорит о своих отношениях с Еленой Темниковой, бывшей участницей группы Serebro.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Гагарина признается, что их отношения, когда-то близкие, значительно ухудшились. Певица избегает контактов с Темниковой, что вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Кроме того, Гагарина комментирует трудности, с которыми сталкивалась Темникова во время работы в группе Serebro, подчеркивая её страдания и намекая на сложные условия внутри коллектива.

Эти заявления привлекли внимание как фанатов, так и прессы, поднимая вопросы о проблемах в музыкальной индустрии.