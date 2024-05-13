Вы — никто для вашего пса: как понять, что для питомца хозяин является пустым местом

Многие предполагают, что собаки почти мгновенно устанавливают теплые связи с хозяевами благодаря их общей преданности людям.
Однако это заблуждение.
Иногда собаки даже не любят своих хозяев, что можно определить по определенным признакам.
Среди самых очевидных признаков — нежелание животного проводить время с вами. Если собака не испытывает теплых чувств к владельцу, она не захочет проводить с ним много времени.
Например, если собака покидает комнату, когда входит владелец, это должно вас насторожить и заставить задуматься, почему она избегает вашего общества.
Другой признак — поведение с хвостом. Если собака чувствует дискомфорт в вашем присутствии, она будет плотно прижимать хвост, что часто происходит, если владелец применяет физические наказания.
Также собаки воспринимают прикосновения как привилегию, которую они предоставляют только тем, к кому испытывают симпатию. Если же собака избегает ваших прикосновений, это серьезный повод задуматься.
Эксперты подчеркивают, что важно найти правильный подход к животному, так как с правильной стратегией можно завоевать его любовь.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.