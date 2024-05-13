Вы — никто для вашего пса: как понять, что для питомца хозяин является пустым местом

Кинологи рассказали, как понять чувства собаки к хозяину

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие предполагают, что собаки почти мгновенно устанавливают теплые связи с хозяевами благодаря их общей преданности людям.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Однако это заблуждение.

Иногда собаки даже не любят своих хозяев, что можно определить по определенным признакам.

Среди самых очевидных признаков — нежелание животного проводить время с вами. Если собака не испытывает теплых чувств к владельцу, она не захочет проводить с ним много времени.

Например, если собака покидает комнату, когда входит владелец, это должно вас насторожить и заставить задуматься, почему она избегает вашего общества.

Другой признак — поведение с хвостом. Если собака чувствует дискомфорт в вашем присутствии, она будет плотно прижимать хвост, что часто происходит, если владелец применяет физические наказания.

Также собаки воспринимают прикосновения как привилегию, которую они предоставляют только тем, к кому испытывают симпатию. Если же собака избегает ваших прикосновений, это серьезный повод задуматься.

Эксперты подчеркивают, что важно найти правильный подход к животному, так как с правильной стратегией можно завоевать его любовь.