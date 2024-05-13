Россия всё равно победит: российский аграрный сектор устойчив к экстремальной погоде

Патрушев: погодные условия в России не повлияют на урожаи в стране

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

На заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Патрушев заявил, что несмотря на недавние заморозки и погодные трудности в различных регионах России, это не окажет влияния на объемы урожаев в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Raimond Spekking is licensed under CC BY-SA 4.0

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в 2024 году РФ столкнулась с непростыми климатическими условиями и заморозками в некоторых регионах, но, тем не менее, ожидается, что удастся собрать необходимые объемы урожаев для поддержания продовольственной безопасности нашей страны.

Патрушев также подчеркнул, что аналогичные тенденции наблюдаются в секторах животноводства, рыболовства и переработки продукции.

По его словам, это позволит России не только удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и продолжать выполнять экспортные обязательства.