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Ароматная курица в духовке: обладает потрясающим ароматом лимона, чеснока и белого вина

Курица, запечённая с лимоном и чесноком: перед таким ароматом невозможно устоять

2:01
Еда

Запечённая курица с лимоном и чесноком — это простой и в то же время вкусный рецепт, который придаст вашему блюду потрясающий аромат. Куриное мясо натирается смесью сливочного масла, лимонного сока и белого вина, что придает ему особый вкус и аромат. Соль, перец, чеснок и розмарин дополняют эту вкусную комбинацию.

Курица, запечённая с лимоном и чесноком: перед таким ароматом невозможно устоять
Фото: commons.wikimedia.org by public domain pictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления запечённой курицы с лимоном и чесноком вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • половина лимона,
  • 2 столовые ложки сливочного масла,
  • 3 столовые ложки оливкового масла,
  • 60 мл сухого белого вина,
  • 1 целая курица,
  • 1 головка чеснока плюс ещё 3-4 зубчика,
  • соль, перец по вкусу,
  • 2-3 веточки розмарина.

Приготовление

  1. Выжмите сок из половины лимона. Растопите сливочное масло. Затем смешайте его с оливковым маслом и вином.
  2. Чеснок пропустите через пресс. Затем натрите курицу снаружи и внутри смесью солью, перцем и чесноком. Постарайтесь нанести смесь даже под кожу, если возможно.
  3. Разрежьте головку чеснока поперек на половины. Положите их внутрь курицы вместе с выжатой половинкой лимона и веточкам розмарина.
  4. Расположите курицу грудкой вверх в форме, предварительно смазанной маслом. Запекайте при температуре 220 °C около 1 часа и 15-20 минут. В процессе запекания несколько раз полейте птицу скапливающимся соком на дне формы. Если курица быстро зарумянивается, можно прикрыть её фольгой.
  5. Когда курица готова, выньте ее из духовки и дайте отдохнуть на несколько минут.

Подайте запеченную курицу со свежими овощами или выбранным гарниром. Насладитесь этим ароматным и вкусным блюдом. Приятного аппетита!

Сочная курица в духовке с чесночным маслом и лимоном
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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