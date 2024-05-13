Ароматная курица в духовке: обладает потрясающим ароматом лимона, чеснока и белого вина

Курица, запечённая с лимоном и чесноком: перед таким ароматом невозможно устоять

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённая курица с лимоном и чесноком — это простой и в то же время вкусный рецепт, который придаст вашему блюду потрясающий аромат. Куриное мясо натирается смесью сливочного масла, лимонного сока и белого вина, что придает ему особый вкус и аромат. Соль, перец, чеснок и розмарин дополняют эту вкусную комбинацию.

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Для приготовления запечённой курицы с лимоном и чесноком вам понадобятся следующие ингредиенты:

половина лимона,

2 столовые ложки сливочного масла,

3 столовые ложки оливкового масла,

60 мл сухого белого вина,

1 целая курица,

1 головка чеснока плюс ещё 3-4 зубчика,

соль, перец по вкусу,

2-3 веточки розмарина.

Приготовление

Выжмите сок из половины лимона. Растопите сливочное масло. Затем смешайте его с оливковым маслом и вином. Чеснок пропустите через пресс. Затем натрите курицу снаружи и внутри смесью солью, перцем и чесноком. Постарайтесь нанести смесь даже под кожу, если возможно. Разрежьте головку чеснока поперек на половины. Положите их внутрь курицы вместе с выжатой половинкой лимона и веточкам розмарина. Расположите курицу грудкой вверх в форме, предварительно смазанной маслом. Запекайте при температуре 220 °C около 1 часа и 15-20 минут. В процессе запекания несколько раз полейте птицу скапливающимся соком на дне формы. Если курица быстро зарумянивается, можно прикрыть её фольгой. Когда курица готова, выньте ее из духовки и дайте отдохнуть на несколько минут.

Подайте запеченную курицу со свежими овощами или выбранным гарниром. Насладитесь этим ароматным и вкусным блюдом. Приятного аппетита!