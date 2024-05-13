Удалось спасти 17 человек: поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены

МЧС сообщило о завершении поисковых работ на месте обрушения дома в Белгороде

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, работы по разбору завалов частично рухнувшего в результате обстрела ВСУ многоэтажного дома в Белгороде завершены.

Фото: t.me/mchs_official is licensed under public domain

"Поисково-спасательные работы и разбор завалов в городе Белгороде завершены. Удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 человек были извлечены из-под завалов погибшими", — сказали в ведомстве.

В результате повреждения обломками сбитой украинской ракеты Точка У в Белгороде обрушился подъезд жилого 10-этажного дома на юго-западе Белгорода обрушился в результате повреждения обломками сбитой украинской ракеты Точка У.

Здание сильно повело, работают эксперты, дальнейшее обрушение не исключено. Пока жильцов не допускают в квартиры даже за документами.