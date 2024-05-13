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Почему хитрые дачники не выбрасывают картофельные очистки

Картофельные очистки могут принести пользу

2:14
Садоводство » Овощи

Картофель — один из самых популярных овощей, который широко используется в кулинарии. Но не все знают, что кроме вкуса и питательных свойств, у этого корнеплода есть ещё одно важное преимущество — его очистки могут быть использованы не только для приготовления пищи. Именно поэтому хитрые дачники не выбрасывают картофельные очистки.

Картофельные очистки могут принести пользу
Фото: commons.wikimedia.org by Alice Wiegand is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, картофельные очистки являются отличным удобрением для растений. Они содержат много питательных веществ, таких как калий, фосфор и азот, которые необходимы для роста и развития растений. Поэтому многие дачники используют их как органическое удобрение для своих огородов. Просто нужно разложить очистки вокруг растений или смешать их с почвой перед посадкой, и они будут способствовать более обильному и качественному урожаю.

Во-вторых, картофельные очистки могут быть использованы для приготовления полезного и вкусного напитка — картофельного чая. Для этого нужно просто залить очистки кипятком и настоять несколько минут. Полученный напиток богат витаминами и минералами, а также имеет мочегонное и противовоспалительное действие. Кроме того, картофельный чай помогает справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта и улучшает общее состояние организма.

Также картофельные очистки могут быть использованы для приготовления красивого и полезного декора. Например, из них можно сделать оригинальные свечи или поделки для дома. Для этого нужно просто высушить очистки и обработать их специальным составом, чтобы они не горели. Полученные изделия будут не только красивыми, но и экологичными, так как сделаны из натурального материала.

Но это еще не всё. Картофельные очистки могут быть использованы для ухода за кожей. Они содержат витамин С, который помогает бороться с пигментацией и улучшает цвет лица. Для этого нужно просто натереть очистки и нанести на кожу лица на несколько минут, затем смыть теплой водой. Такой простой и доступный способ поможет сделать кожу более здоровой и сияющей.

Больше не выбрасывайте картофельные очистки!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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