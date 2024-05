Учения НАТО: британских военных пугали российскими дронами, а эстонских солдат заставляли прыгать в озеро

По данным издания Times, ссылающегося на источники, во время учений НАТО в Эстонии британских военнослужащих пугали возможным кибершпионажем со стороны российских спецслужб.

