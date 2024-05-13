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Учения НАТО: британских военных пугали российскими дронами, а эстонских солдат заставляли прыгать в озеро

Тimes: британские военные испугались, что российские дроны похитят их данные

Мир

По данным издания Times, ссылающегося на источники, во время учений НАТО в Эстонии британских военнослужащих пугали возможным кибершпионажем со стороны российских спецслужб.

Тimes: британские военные испугались, что российские дроны похитят их данные
Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби is licensed under public domain

Для слежения могут использоваться сложные дроны с электроникой наблюдения и портативные телефонные антенны, которые можно перевозить по земле. Такие устройства могут похитить личные данные с телефонов. Из-за этого военным пришлось ввести строгие ограничения на использование интернета и связи.

Один из солдат воздушной эскадрильи связи британской армии рассказал, что больше всего военные опасаются утечки данных геолокации и личной информации с мобильных телефонов. Поэтому они во время учений и операций оставляли свои телефоны в жилых комнатах.

Также сообщается, что с эстонскими солдатами так не церемонились. Их просто заставляли прыгать в озеро, чтобы убедиться, что у них нет с собой телефонов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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