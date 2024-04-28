Киркоров рассказал, почему не считает важным праздновать день рождение в этом году

Киркоров поделился планами на свой день рождения

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Филипп Киркоров готовится к своему 57-летнему юбилею, но в этом году он не планирует устраивать большие торжества из-за нескольких причин, включая то, что дата не является "круглой".

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

В эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ артист объяснил, что этот год для него особенный из-за годовщины смерти матери и трагедии в "Крокусе". Обычно он предпочитает отмечать свой день рождения в узком кругу семьи и близких друзей, а также часто переносит празднование на другую дату, так как его день рождения совпадает с днем смерти матери.

В этом году Филипп Бедросович предстал перед публикой в новом облике, после нескольких пластических операций, благодаря которым он может похвастаться молодым лицом и стройной фигурой.