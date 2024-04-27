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Без выкорчёвывания: вот какой метод поможет удалить пень с участка

Как удалить пень с участка

1:11
Садоводство » Советы

Чем старше ваш сад, тем вероятнее, что вам придется столкнуться с необходимостью удаления некоторых деревьев. Если на новом участке пень можно выкорчевать с помощью специальной техники, то на участке с уже устроенным ландшафтом это дело затруднено. Растения, клумбы и постройки могут мешать в процессе.

Как удалить пень с участка
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот метод поможет избавиться от пняна участке. Понадобится мочевина.

Для удаления пня с помощью мочевины (карбамида) может потребоваться от 5-6 месяцев до 2 лет, в зависимости от его размеров. Но ваш вклад в это минимален. Вам нужно просверлить в пне несколько глубоких отверстий крупным сверлом (количество зависит от размера пня), затем заполнить их карбамидом и залить водой. Затем пень укутывают полиэтиленовой плёнкой. Через несколько месяцев древесина размякнет, и вы сможете легко удалить остатки пня.

Большой плюс этого метода заключается в том, что мочевину можно использовать на любом участке. Это азотное удобрение безопасно для других растений, даже если они растут рядом.
 
 

ОЧЕНЬ Легко И Просто Удалить ПЕНЬ Без Корчевки! Вся Процедура Займет Пару Минут Работы!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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