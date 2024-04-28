Цветы этого растения напоминают колокольчики и могут быть лазурными, фиолетовыми, белыми или жёлтыми

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Почему стоит посадить горечавку

1:08
Садоводство » Цветы

Горечавка — распространённое растение для озеленения, особенно популярное в умеренном климате. Её можно встретить на лугах и у водоёмов. Известна своими лечебными свойствами благодаря горьковатому вкусу листьев и приятному аромату с нотками меда. Цветы горечавки напоминают колокольчики и могут быть лазурными, фиолетовыми, белыми или жёлтыми. Разные виды этого растения цветут весной, летом и даже осенью.

Почему стоит посадить горечавку
Фото: commons.wikimedia.org by Francesco Rigotti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Горечавка процветает на слегка затенённых участках с влажным грунтом, поэтому требует регулярного полива и подкормки минеральными удобрениями. Семена растения сеют в конце апреля или осенью. Она хорошо смотрится с другими растениями в групповых посадках, на клумбах и среди камней. В альпинариях она сочетается с арабисом, камнеломкой, левизией и эдельвейсом, а также подходит для выращивания в вазонах и горшках на беседках и террасах. Горечавка идеально подходит для оформления бордюров.

Горечавка - описание, виды, сорта и особенности.🥀🌷
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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