Цветы этого растения напоминают колокольчики и могут быть лазурными, фиолетовыми, белыми или жёлтыми

Горечавка — распространённое растение для озеленения, особенно популярное в умеренном климате. Её можно встретить на лугах и у водоёмов. Известна своими лечебными свойствами благодаря горьковатому вкусу листьев и приятному аромату с нотками меда. Цветы горечавки напоминают колокольчики и могут быть лазурными, фиолетовыми, белыми или жёлтыми. Разные виды этого растения цветут весной, летом и даже осенью.
Горечавка процветает на слегка затенённых участках с влажным грунтом, поэтому требует регулярного полива и подкормки минеральными удобрениями. Семена растения сеют в конце апреля или осенью. Она хорошо смотрится с другими растениями в групповых посадках, на клумбах и среди камней. В альпинариях она сочетается с арабисом, камнеломкой, левизией и эдельвейсом, а также подходит для выращивания в вазонах и горшках на беседках и террасах. Горечавка идеально подходит для оформления бордюров.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".