В Москве разоблачена мошенническая схема: аферисты обманывали пенсионеров, предлагая ремонтные работы

В столице России аферисты использовали новую схему для обмана пенсионеров, предлагая услуги по ремонту жилья. Об этом сообщила официальный представитель МВД России, Ирина Волк, как передает агентство "Москва".
Преступники звонили пожилым людям, убеждая их в необходимости ремонтных работ в их квартирах и применяли техники психологического воздействия. Они утверждали, что часть расходов на ремонт покроет льготная программа, и убеждали жертвы срочно согласиться, мотивируя ограниченным количеством мест.
Затем к жертвам приходил агент для подписания договора и внесения аванса. При этом, после приезда рабочих, стоимость услуг резко возрастала, а качество ремонта оставляло желать лучшего, или работы не выполнялись вообще.
В результате этой мошеннической операции злоумышленники заработали более пяти миллионов рублей. В связи с произошедшим возбуждено 40 уголовных дел, и задержаны 10 участников группы, включая организаторов и активных членов. Скоро они будут преданы суду.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".