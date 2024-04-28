В Москве разоблачена мошенническая схема: аферисты обманывали пенсионеров, предлагая ремонтные работы

Мошенники вторгались в квартиры московских пенсионеров под видом ремонтников

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В столице России аферисты использовали новую схему для обмана пенсионеров, предлагая услуги по ремонту жилья. Об этом сообщила официальный представитель МВД России, Ирина Волк, как передает агентство "Москва".

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Преступники звонили пожилым людям, убеждая их в необходимости ремонтных работ в их квартирах и применяли техники психологического воздействия. Они утверждали, что часть расходов на ремонт покроет льготная программа, и убеждали жертвы срочно согласиться, мотивируя ограниченным количеством мест.

Затем к жертвам приходил агент для подписания договора и внесения аванса. При этом, после приезда рабочих, стоимость услуг резко возрастала, а качество ремонта оставляло желать лучшего, или работы не выполнялись вообще.

В результате этой мошеннической операции злоумышленники заработали более пяти миллионов рублей. В связи с произошедшим возбуждено 40 уголовных дел, и задержаны 10 участников группы, включая организаторов и активных членов. Скоро они будут преданы суду.