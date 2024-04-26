Через Белоруссию снова готовится заход на Украину или Лукашенко готовит новый "Минск"?

Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине

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Александр Лукашенко заявил перед самым началом СВО на Украине, что на Белоруссию готовится удар "с четырёх сторон". Подобные заявления прозвучали снова.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Страна НАТО готовит заход в Белоруссию

"Запад очень хочет втянуть Белоруссию в войну", — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 25 апреля, на заседании Всебелорусского народного собрания.

По его словам, белорусская оппозиция планирует захватить Кобринский район Брестской области и попросить НАТО ввести войска. Белорусские спецслужбы, уверен Лукашенко, знают места подготовки белорусов в тренировочных лагерях Европы для смены власти в стране. Так как Кобринский район имеет границу с Украиной, то очевидно, что заходить будут натовцы оттуда. Это полностью укладывается в один из вариантов плана Франции по высвобождению сил ВСУ на границе с Белоруссией, замещая их своим контингентом.

Чтобы купировать угрозу, Минск перебросил из Витебской области несколько батальонов в полной оперативной готовности, сообщил Лукашенко.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в подтверждение слов своего лидера заявил о ликвидации резидентуры украинских спецслужб из 30 человек. Помимо этого, пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки из Украины в Белоруссию.

По словам Тертеля, оппозиция планирует

кибератаки на БелАЭС,

критическую инфраструктуру,

провоцирование катастроф на производствах и железной дороге.

Кроме того, на Украине подготовлены диверсанты, которых планируется задействовать для захвата населённого пункта, видимо, в том самом Кобринском районе.

К заявлениям Минска надо отнестись серьёзно

Эти заявления настораживают, так как Белоруссия обеспечивает безопасность Калининградской области, "нависая" над Сувалкским коридором. Кроме того, территория республики представляет собой плацдарм для наступления на Киев, что и было использовано в начале СВО. Через тот же Кобринский район лежит самый короткий путь и на западную границу Украины в направлении Луцк — Львов. Ударом в этом направлении можно обрезать основные пути западной военной логистики.

Минск опубликовал военную доктрину, утверждённую Всебелорусским народным собранием. В документе говорится о возможности вовлечения Белоруссии в международный вооружённый конфликт из-за интенсивных военных приготовлений стран Восточной Европы, агрессивной политики руководства Польши и стран Прибалтики.

Доктрина учитывает вероятность перехода Запада к насильственным методам, ведущим к провоцированию в Белоруссии "внутреннего вооружённого конфликта", а также целенаправленные попытки западных стран разрушить интеграционные связи в ОДКБ и Союзном государстве.

Назревает новый заход на Киев через Белоруссию или новый "Минск"

Если вспомнить начало СВО в феврале 2022 года, то тогда также Лукашенко говорил о возможном нападении на Белоруссию "с четырёх мест". И только превентивный удар ВКС РФ и заход россиян на Украину через Белоруссию спас страну. Возможно, что сейчас реализуется подобный же план.

Есть в другой вариант. В Белоруссию были введены ядерные силы РФ, то есть Белоруссия разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие, как и США в странах Европы.

На вопрос журналистов, прописан ли механизм применения ядерного оружия в новой военной доктрине, Лукашенко ответил так:

"Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано".

Размышляя объективно — в страну с ядерным оружием НАТО войска не введёт. Это чревато ответом с применением ядерного оружия. Возможно, тревожная риторика Лукашенко требует, чтобы на Западе задумались о рисках эскалации перед очередным мирным предложением от Минска.

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