Торговая война на колесах: как Франция отбивается от китайского автопрома

Усилия французского правительства по сдерживанию потока китайских электромобилей начали приносить результаты. Перед государственным визитом президента Китая во Францию на следующей неделе, ожидается, что тема импорта китайских авто станет одной из главных в повестке переговоров между странами.

Фото: Wikipedia by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.