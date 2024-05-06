Торговая война на колесах: как Франция отбивается от китайского автопрома

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Франция ужесточает правила субсидирования для китайских электромобилей

Авто

Усилия французского правительства по сдерживанию потока китайских электромобилей начали приносить результаты. Перед государственным визитом президента Китая во Францию на следующей неделе, ожидается, что тема импорта китайских авто станет одной из главных в повестке переговоров между странами.

Франция ужесточает правила субсидирования для китайских электромобилей
Фото: Wikipedia by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Франция, не дожидаясь решения Европейского Союза о введении тарифов, пересмотрела свою программу субсидий в декабре, исключив из нее покупку моделей, произведенных в Китае. До этого китайские автомобили, включая Dacia Spring от Renault, Tesla Model 3 и MG4 от SAIC, занимали до 22% французского рынка.

Однако после изменения правил, которые теперь включают требования к выбросам углекислого газа на этапах производства и транспортировки, доля этих моделей снизилась до 4% к апрелю. Министр финансов Бруно Ле Мэр отметил, что новые правила способствуют защите интересов французской промышленности и созданию рабочих мест.

Тем не менее, эксперты считают, что улучшение для местных производителей будет временным, так как китайские компании могут адаптироваться и предложить конкурентоспособные цены даже без субсидий.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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