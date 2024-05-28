Стало известно, сколько должен налоговой Игорь Николаев

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Игорь Николаев задолжал налоговой 119 тысяч рублей

0:44
Шоу-бизнес

 Певец Игорь Николаев задолжал налоговой службе 119 тысяч рублей, о чем сообщил Telegram-канал "Звездач". У артиста обнаружили пять неоплаченных счетов.

Игорь Николаев задолжал налоговой 119 тысяч рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В сентябре Николаева экстренно госпитализировали и перевели в реанимацию, где у него выявили следы перенесенного обширного инфаркта.

После операции на сердце, проведенной 19 сентября, Николаев начал восстанавливаться, занимаясь гимнастикой и ЛФК. Артист впервые выступил после госпитализации 25 октября и заявил, что полностью восстановился к 18 апреля. Через три месяца после операции он вернулся к гастрольной деятельности.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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