Стало известно, сколько должен налоговой Игорь Николаев

Игорь Николаев задолжал налоговой 119 тысяч рублей

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Игорь Николаев задолжал налоговой службе 119 тысяч рублей, о чем сообщил Telegram-канал "Звездач". У артиста обнаружили пять неоплаченных счетов.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В сентябре Николаева экстренно госпитализировали и перевели в реанимацию, где у него выявили следы перенесенного обширного инфаркта.

После операции на сердце, проведенной 19 сентября, Николаев начал восстанавливаться, занимаясь гимнастикой и ЛФК. Артист впервые выступил после госпитализации 25 октября и заявил, что полностью восстановился к 18 апреля. Через три месяца после операции он вернулся к гастрольной деятельности.