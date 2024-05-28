Как правильно похудеть: советы диетологов

Для похудения нужно соблюдать дефицит калорий

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избавляться от лишнего веса нужно правильно. Вам помогут советы диетологов.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Какой самый эффективный способ похудения

Самый эффективный способ похудеть — через дефицит калорий. Вы можете попробовать уменьшить потребление калорий. Однако важно отметить, что количество пищи следует уменьшать постепенно. Можно стараться быть осторожным, чтобы не переедать. Важно, чтобы порции были среднего размера. Например, сократите потребление жирной и углеводной пищи.

Также следует отказаться от сахара. Это хлебобулочные изделия, печенье, газированные напитки, консервы, фастфуд, соки.

Как ускорить метаболизм

Чтобы сбросить лишний вес, также важно улучшить обмен веществ. Поэтому важно употреблять много белка во время еды. Добавьте в свой рацион бобовые, курицу, индейку, кролика, морепродукты и рыбу.

Также следует выбирать тушение и приготовление на пару, а не жарку. Пейте больше воды. Постарайтесь отказаться от кофе, чая, соков и газированных напитков. Отдавайте предпочтение чистой воде без каких-либо добавок.

Добавьте высокоинтенсивные интервальные тренировки в свою программу тренировок и не забывайте о силовых тренировках. Больше времени проводите стоя, ходите на прогулки, занимайтесь йогой, фитнесом, бегом. Для нормализации обмена веществ подойдет любая физическая активность.