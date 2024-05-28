Страхование здоровья и имущества: "Росгосстрах" обеспечит безопасность сотрудников ОГУП "Фармация" в Тверской области

"Росгосстрах" застраховал фармацевтическую компанию на 1,5 млрд рублей

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Тверской области компания "Росгосстрах" заключила соглашение о добровольном медицинском страховании с ОГУП "Фармация", которая является государственным поставщиком фармацевтических товаров и управляет собственной сетью аптек в регионе.

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Это партнёрство обеспечит доступ к медицинскому обслуживанию для 150 сотрудников компании в ведущих медицинских учреждениях области. Программа включает амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стоматологию, а также плановую и экстренную госпитализацию.

Помимо этого, "Росгосстрах" также охватывает имущественные риски фармацевтической компании. По условиям договора застрахованы здания, инженерное оборудование, а также товарно-материальные ценности. Соглашение покрывает риски, связанные с пожарами, взрывами, ударами молний, заливами, стихийными бедствиями, противоправными действиями третьих лиц, а также падением летательных аппаратов и другими возможными угрозами.

Общая сумма страховой ответственности "Росгосстраха" по двум договорам составляет примерно 1,5 миллиарда рублей.