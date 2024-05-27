Как спрятаться от взглядом соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант

Если вам надоели завистливые взгляды соседей, но законы не позволяют установить глухой забор, есть несколько способов исправить эту ситуацию. Как быть, если хочется скрыться от посторонних глаз, пусть и соседских? Если у вас забор из сетки рабицы или простой штакетник, то выход один — использовать советы, представленные в этой статье.
Пластиковая сетка не только красиво декорирует забор, но и скрывает содержимое вашего участка от завистливых взглядов. Стоит такая сетка недорого, она имеет привлекательный внешний вид и доступна в нескольких цветах. Крепится она легко с помощью пластиковых стяжек, проволоки и других подручных средств.
Второй способ скрыться от надоедливых взглядов — использовать специальную маскировочную сетку. Она не только эффективно защищает от посторонних глаз, но и имеет привлекательный внешний вид. Маскирующая сетка может скрыть старый, гнилой забор, превратив его в вполне себе привлекательное ограждение.
Изготавливаются такие сетки из полимеров, поэтому они не размокают под дождём и не портятся от солнечных лучей. Если ищете более дешёвый вариант защиты от соседей, можно использовать непрозрачную плёнку на забор из полипропиленовых волокон.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.