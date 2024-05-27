Как спрятаться от взглядом соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант

Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если вам надоели завистливые взгляды соседей, но законы не позволяют установить глухой забор, есть несколько способов исправить эту ситуацию. Как быть, если хочется скрыться от посторонних глаз, пусть и соседских? Если у вас забор из сетки рабицы или простой штакетник, то выход один — использовать советы, представленные в этой статье.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Пластиковая сетка не только красиво декорирует забор, но и скрывает содержимое вашего участка от завистливых взглядов. Стоит такая сетка недорого, она имеет привлекательный внешний вид и доступна в нескольких цветах. Крепится она легко с помощью пластиковых стяжек, проволоки и других подручных средств.

Второй способ скрыться от надоедливых взглядов — использовать специальную маскировочную сетку. Она не только эффективно защищает от посторонних глаз, но и имеет привлекательный внешний вид. Маскирующая сетка может скрыть старый, гнилой забор, превратив его в вполне себе привлекательное ограждение.

Изготавливаются такие сетки из полимеров, поэтому они не размокают под дождём и не портятся от солнечных лучей. Если ищете более дешёвый вариант защиты от соседей, можно использовать непрозрачную плёнку на забор из полипропиленовых волокон.