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Как спрятаться от взглядом соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант

Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор

1:21
Садоводство » Советы

Если вам надоели завистливые взгляды соседей, но законы не позволяют установить глухой забор, есть несколько способов исправить эту ситуацию. Как быть, если хочется скрыться от посторонних глаз, пусть и соседских? Если у вас забор из сетки рабицы или простой штакетник, то выход один — использовать советы, представленные в этой статье.

Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Пластиковая сетка не только красиво декорирует забор, но и скрывает содержимое вашего участка от завистливых взглядов. Стоит такая сетка недорого, она имеет привлекательный внешний вид и доступна в нескольких цветах. Крепится она легко с помощью пластиковых стяжек, проволоки и других подручных средств.

Второй способ скрыться от надоедливых взглядов — использовать специальную маскировочную сетку. Она не только эффективно защищает от посторонних глаз, но и имеет привлекательный внешний вид. Маскирующая сетка может скрыть старый, гнилой забор, превратив его в вполне себе привлекательное ограждение.

Изготавливаются такие сетки из полимеров, поэтому они не размокают под дождём и не портятся от солнечных лучей. Если ищете более дешёвый вариант защиты от соседей, можно использовать непрозрачную плёнку на забор из полипропиленовых волокон.

Затеняющая сетка 55% и 80% фасованная в пакетах
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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